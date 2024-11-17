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Kariyerinde ilk: Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'a çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nın A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu böylelikle kariyerinde ilk kez milli takıma çağrıldı.

Kariyerinde ilk: Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'a çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A 'ın Karadağ ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı mücadele öncesinde aday kadroyla ilgili yeni bir güncelleme yayınladı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

KARİYERİNDE İLK

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım’ın aday kadrosuna dahil edildi."

Öte yandan ay-yıldızlılar gün içerisinde Karadağ ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak'ın aday kadroya dahil edildiğini açıklamıştı.

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