Kariyerinde ilk: Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'a çağrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nın A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu böylelikle kariyerinde ilk kez milli takıma çağrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Karadağ ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı mücadele öncesinde aday kadroyla ilgili yeni bir güncelleme yayınladı.
Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.
KARİYERİNDE İLK
30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım’ın aday kadrosuna dahil edildi."
Öte yandan ay-yıldızlılar gün içerisinde Karadağ ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak'ın aday kadroya dahil edildiğini açıklamıştı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 17, 2024
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Millî Takım’ın aday kadrosuna dâhil edildi.
🇹🇷UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna Kayserispor'umuzdan Gökhan Sazdağı davet edildi.— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) November 17, 2024
💪 A Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz.
🇹🇷 #BizimÇocuklar #NationsLeague @MilliTakimlar… pic.twitter.com/vHYrtzEovs
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