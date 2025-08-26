NTV.COM.TR

Kariyerinde ilk kez sahne aldı: 9 yıl sonra bunu başaran ikinci isim oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında dünya 109 numarası Volynets ile karşılaştı.

Sert zemindeki mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Zeynep, bir üst tura yükseldi.

9 YIL ARADAN SONRA YENİDEN

Zeynep, 2016'da ABD Açık'ta ikinci tura çıkan Çağla Büyükakçay'dan 9 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda yarışan milli sporcu, ikinci turda Katie Boulter-Marta Kostyuk maçının galibiyle karşılaşacak.

