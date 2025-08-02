Karlsruhe - Preussen Münster maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)
Almanya Bundesliga 2’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karlsruhe ev sahibi avantajını kullanarak Preussen Münster karşısında kazanarak sezona başlamak istiyor. Karlsruhe - Preussen Münster mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Karlsruhe - Preussen Münster maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga 2’de sezonun maçları yoğun ilgi görüyor.Preussen Munster , Karlsruhe deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.
KARLSRUHE - PREUSSEN MÜNSTER MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga 2’de Karlsruhe, Preussen Münster’i konuk ediyor. Elversberg'de, Karlsruhe'da, Wildparkstadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 14:00’da başlayacak. Karlsruhe - Preussen Münster maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
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