Karlsruhe - Preussen Münster maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Almanya Bundesliga 2’de sezonun maçları yoğun ilgi görüyor.Preussen Munster , Karlsruhe deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



KARLSRUHE - PREUSSEN MÜNSTER MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Karlsruhe, Preussen Münster’i konuk ediyor. Elversberg'de, Karlsruhe'da, Wildparkstadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 14:00’da başlayacak. Karlsruhe - Preussen Münster maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

