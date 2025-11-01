NTV.COM.TR

Karlsruhe - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da  heyecan Karlsruhe - Schalke 04  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Karlsruhe - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Karlsruhe - Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Schalke 04 zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Karlsruhe - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

KARLSRUHE - SCHALKE 04 MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’da haftanın dikkat çeken maçında Karlsruhe - Schalke 04 kozlarını paylaşıyor. Karlsruhe'da, Wildparkstadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...