Karlsruhe - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Karlsruhe - Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Schalke 04 zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Karlsruhe - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



KARLSRUHE - SCHALKE 04 MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Karlsruhe - Schalke 04 kozlarını paylaşıyor. Karlsruhe'da, Wildparkstadion Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



