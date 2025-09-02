Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Kars 36 Spor - Anagold 24 Erzincanspor maçı canlı yayın bilgisi

Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor karşılaşması bulunuyor. Peki, Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman?



KARS 36 SPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor 3 Eylül Çarşamba günü saat 14:00'da Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahasında karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.



Maçı hakem Berat Can Taşkesen yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Abdullah Melih Karaduman, Burak Celep ve Yunus Aytekin Atabek olacak.