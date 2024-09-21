Kars 36 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi öncesinde hazırlıklarını Halitpaşa Sentetik Stadyumda sürdüren Kars 36 Spor, sezon ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Bulancak Spor’u ağırlayacak.



Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını Teknik Direktör İskender Eroğlu, nezaretinde sürdüren yeşil beyazlı ekip, sezona galibiyetle başlamanın planları yapıyor.

Kars36 Spor’un Ekim ayının ilk haftasında evinde Bulancak Spor’u konuk edeceğini ifade eden Kulüp Başkanı Ali Uçum, 2024-2025 sezonu için Türkiye Liglerinin ve Trabzonspor un efsane stoperi İskender Eroğlu ve Fenerbahçe, Sarıyer Spor. Elazığ Spor gibi birçok Süper Lig takımların da oynamış Sadettin Demirtaş’ı teknik direktör olarak renklerimize kattık. Gazi Kars şehrini yeniden futbol ile özdeşleştiren Kars 36 Spor’un yeni sezon da küllerinden doğmuş bir takım olarak göreceksiniz. Ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerin de durabilen bir kulüp olabilme yolunda önemli kurumsal adımlarda atıyoruz “dedi.

Uçum, “Böylesi güzel ve sağlam hamleler yaparak çıtayı yükselten Kars 36 Spor un taraftar olarakta yenilenerek büyümeye çoğalmaya yeni şehir stadını hınca hınç doldurmaya ihtiyacı var. Bizler yeni sezonda hak ettiğimiz yerde olacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Teknik Direktör İskender Eroğlu’nun önerdiği futbolcularla da görüştüklerini sözlerine ekleyen Uçum, sezona eksiksiz olarak başlayacaklarının da müjdesini verdi.

