Karşıyaka, altyapı için harekete geçti

Nesine 3. Lig’de başarılı sonuçlarla camianın yüzünü güldüren Karşıyaka, futbol altyapıda da önemli işlere imza atıyor.

Futbol Altyapı Başkanlığına Mehmet Karal’ın gelmesinden sonra kalıcı ve sağlam adımlar atan yeşil-kırmızılılar, buldukları sponsorlarla geleceğin yıldızlarını bulma yolunda hızı bir şekilde ilerliyor.

U18 Takımı’ndan U19 Takımı’na kadar yüzlerce çocuğa spor imkanı tanıyan Karşıyaka Futbol Altyapı, ana sponsorluk için Murat Niyazoğlu’ndan en büyük desteği almış durumda.

Kulübün futbol altyapısı için eski başkanlardan Cenk Hasan Karace ulaşım sponsorluğunu üstlenirken, yemek sponsorluğunu şu an yönetimde başkan vekilliği görevini yürüten Mustafa Karabağlı yapıyor.

Umut Pehlivan sağlık sponsorluğu için futbol altyapının yanında yer alıyor.

Geçen sezon başkanlık görevinde bulunan Azat Yeşil, futbol şubede dönem dönem görev alan Osman Dal, Murat Dağıstanlı ve Osman Dursun da destek veren isimler oldu.

Futbol Altyapı Başkanı Mehmet Karal, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Karşıyaka Futbol Altyapı Yönetimi olarak güzel birlikteliklere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim yanımızda olup güç veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altyapımızı daha güzel günlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Mücadelemizin kahramanları antrenörlerimiz, çocuklarımız ile onlara güven ve desteklerini esirgemeyen aileleridir" diye konuştu.