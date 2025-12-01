Karşıyaka Başkanı Cicibaş'tan borç açıklaması

FIBA DOSYALARI BİZİ AŞTI

Karşıyaka'nın FIBA'da sonuçlanan eski yabancı basketbolculara olan borçlarının kendi güçlerini aştığını ve camianın desteğiyle bu dosyaların kapanması gerektiğini belirten Aygün Cicibaş, "Basketbol takımı sahaya çıkamayacak durumdaydı, çıkardık. Takım kurulamıyordu, kurduk. Yanlışlarımız oldu, doğrudur ama her hatayı düzeltmek için mücadele ettik. Ancak gelinen noktada FIBA dosyaları bizi aştı. Geriden gelen, bizimle ilgisi olmayan ve bizden önce yapılan dosyaları tek tek temizledik. Ama öyle bir noktaya geldik ki tam 1 milyon 200 bin Dolar tutarında bir FIBA dosyasıyla karşı karşıyayız. Bu borç imza yetkisi olmayan kişilerin oynamayan oyunculara çıkış imzalamasıyla oluştu. Ligde 15’incilikten 14’üncülüğe çıkıldığında 25 bin dolar prim yazılmasıyla oluştu. 5 milyon TL bütçeli olması gereken bir takım için 400 bin Dolar ve üzeri sözleşmeler yapılmasıyla oluştu" dedi.

"Bu sözleşmeler bizlere verilmedi. Kendi çabalarımız ve FIBA’nın desteğiyle dosyalara ulaştık" diyen Cicibaş, "Her gün yeni bir ceza ile karşılaştık. Yaptığımız girişimler sonrası ödeme planları oluşturuldu ve taksitler ödeniyor. Devam eden taksitler de bulunmaktadır. Ne yazık ki Karşıyaka’nın basketbol branşında iki ayrı bütçe bulunuyor. Biri mevcut takım için, diğeri ise FIBA ve TBF dosyaları için. Göreve geldiğimiz günden bu yana aylık yaklaşık 46 bin Dolar ödeme yapıyoruz. FIBA ödemeleri Mart 2026’da sona erecek. Mevcut takımın maaşlarını ve eski oyuncuların alacaklarını da ödüyoruz. Şu an gecikmiş tek bir ödememiz yok. Bu borçlar bizim dönemimize ait değil. Biz Karşıyaka’nın üzerine yeni bir yük bindirmedik ve bizden sonrasına borç bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

ARTIK SONA GELİNDİ

Yurt dışında FIBA konusunda uzman bir avukatla anlaştıklarını, girişimlerle süreci uzattıklarını ancak artık sona gelindiğini belirten Aygün Cicibaş, "Acil destek gelmezse ne biz ne de başkası bu yükün altından kalkabilir. Bu sadece basketbol şubesinin değil, Karşıyaka Spor Kulübü’nün geleceğinin yok olması anlamına gelir. Temiz bir Karşıyaka için destek şart. Biz temizleyebileceğimiz kadar temizledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçmişe ait çok sayıda borcu kapattık. Ancak asıl büyük sorun şimdi geldi. Çözüme kavuşturulursa Karşıyaka’nın önü tamamen açılacaktır. Bugün bu yükü üstlenecek kişi, yarın tertemiz bir Karşıyaka’nın başında olacaktır" dedi.

YAKINDA YÖNETİCİ BULUNAMAYACAK

Aygün Cicibaş sözlerini şöyle noktaladı: "Karşıyaka’yı sosyal medyadan yönetmeye çalışanların artık biraz öğrenmesi, bilgi alması ve gerçek emek verenlere saygı duyması gerekiyor. Yakında çalışacak yönetici ve iş arkadaşı bile bulamaz hale geleceğiz. Bu kulüp kimsenin egosuna, popülizmine kurban edilemez. Biz buradayız, mücadele ettik ve etmeye de devam ederiz. Ancak destek olmazsa bu yükü tek başımıza taşımamız imkansız. Ya hep birlikte bu yükü kaldıracağız ve biz buradayız diyeceksiniz ya da gelemezseniz bizim bu yükü kaldırma şansımız yok. Karşıyaka’nın en değerli şubelerinden biri ve markası tarihe gömülecek. Bu, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü’nün sonu olabilir."