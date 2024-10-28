Karşıyaka Basket, 3 yıldır Avrupa’da deplasman maçı kazanamıyor

Avrupa’daki son deplasman maçını 2021 yılının Aralık ayında kazanan Karşıyaka Basketbol, o günden sonra Avrupa’da oynadığı hiçbir dış saha müsabakasında galip gelemedi.

Bu sezon Türkiye’yi, Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Karşıyaka Basketbol, C Grubu’ndaki ilk iki maçını taraftarının önünde oynadı.

İzmir’de Tenerife’ye 87-76 yenilen Karşıyaka Basketbol, ikinci mücadelesinde Saint Quentin’i 84-74 mağlup etmeyi başardı.

Böylece 1 galibiyet, 1 beraberlikle puan tablosunda 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, gruptaki üçüncü karşılaşmasında AE Cholargos Rodos’a konuk olacak.

Yunanistan’daki müsabaka 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve 20.30’da başlayacak.



Karşıyaka, Avrupa’daki son dış saha maçını 3 yıl önce kazandı

Son dönemlerde Avrupa’da istediği sonuçları elde edemeyen Karşıyaka Basketbol, dış sahada ise maç kazanmakta zorlanıyor.

Avrupa’daki son deplasman galibiyetini 2021 yılının Aralık ayında Stal Ostrw Wielkopolski’ye karşı alan yeşil-kırmızılılar, o tarihten sonra oynadığı 11 deplasman maçında da kazanmayı başaramadı.

İzmir ekibi, 30 Ekim Çarşamba günü konuk olacağı Yunanistan ekibi AE Cholargos Rodos’u mağlup ederek 3 yıl aradan sonra Avrupa’da dış sahada galip gelmeyi hedefliyor.