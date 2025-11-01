Karşıyaka Basketbol'da Trabzonspor'la karşılaşıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 6. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Trabzonspor ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9. basamakta bulunuyor.

Faruk Beşok ve öğrencileri, zorlu mücadeleyi kazanarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor. Karşıyaka - Trabzonspor karşılaşmasını Mehmet Şahin, Alper Özgök ve Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.