Karşıyaka filesinde ikinci yabancı imzaladı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde DKS Varna, Stella Calais Volleyball, LP Vampula, Swietelsky Bekescsaba, CSM Constanta, CSKA Sofia ve aktif olarak Bulgaristan Milli Takım formaları giyen başarılı smaçör Iveta Stanchulova'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Karşıyaka daha önce Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile sözleşme imzalamıştı.