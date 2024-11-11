Karşıyaka-Kolossos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'le İzmir'de karşılaşacak. Karşıyaka, Rodos Adası'ndaki ilk karşılaşmayı 71-59 kazanmıştı. Sporseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Karşıyaka-Kolossos maçı hakkında bilgiler...



Karşıyaka ile Kolossos, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek.



Karşıyaka–Kolossos Rhodes maçı, 12 Kasım Salı günü yapılacak. Müsabaka, TRT Spor ve Tivibu Spor 1, kanallarından yayınlanacak



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



AVRUPA'DA 274. MAÇ



Avrupa kupalarında 274. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 273 maçta 144 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu müsabakalarda 21 bin 771 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 235 sayı gördü.