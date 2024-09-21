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Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu

Karşıyaka, Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-51 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Karşıyaka'dan Daron Russell ve Kenan Sipahi 13'er sayıyla en skorer isimler oldu.

Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu

Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-51 yenen Karşıyaka, turnuvada şampiyon oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94-51 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı on üçer sayıyla tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi, en skorer isimler oldu.

Organizasyondaki ilk maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, ikinci müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.

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