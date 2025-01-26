Karşıyaka potada kayıplarda

Mali krizler nedeniyle birçok as oyuncusunu kaybeden, başantrenör Ufuk Sarıca ile yolları ayırmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılar ligdeki üst üste 5'inci maçını da kaybetti. Son olarak Manisa Basket takımını yenebilen Karşıyaka, ekonomik sorunların ardından oynadığı Anadolu Efes (D), Fenerbahçe Beko, Türk Telekom (D), Tofaş ve Bahçeşehir Koleji müsabakalarından eli boş ayrıldı.



