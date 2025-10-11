Karşıyaka potada zorlu deplasmanda
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşacak.
EuroLeague ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı ağırlayacak.
Ülker Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Kadrosunu çok büyük oranda yenileyen Kaf-Kaf yeni çalıştırıcısı Faruk Beşok yönetiminde ilk hafta Aliağa Petkimspor'a farklı yenilip evindeki ilk maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etmeyi başardı.
Ligin ilk maçında Tofaş'a son anda yenilen Fenerbahçe ise ardından Petkimspor'u evinde farklı geçti.
- Etiketler :
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- İzmir Karşıyaka
- Fenerbahçe Beko