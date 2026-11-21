Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup etti.

İç sahada 5. maçında 4. galibiyetini alan Karşıyaka toplamda da 5. galibiyetine imza attı. Karşıyaka sahasında sadece Fenerbahçe Tarfin 'e mağlup olmuştu.

Devreyi de 39-38 önde tamamlayan İzmir ekibinde El Amin 26, Weber de 18 sayı ile skoru sürükledi.

Ligde 7'nci yenilgisini alan Yukatel Denizli Basket'te ise Meeks'ıin 22, Mahir Ağva'nın da 15 sayısı sonucu değiştirmeye yetmedi.