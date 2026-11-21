Karşıyaka sahasında Denizli Basket'i de yendi
21.11.2026 17:02
Denizli Basket guardı Erten Gazi mücadeleyi 11 sayı ile tamamladı.
Karşıyaka, iç sahadaki 5. maçında 4. galibiyetini Yukatel Denizli Basket karşısında 82-79'luk skorla aldı. Karşıyaka'nın sahasında mağlup olduğu tek takım, Fenerbahçe Tarfin.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup etti.
İç sahada 5. maçında 4. galibiyetini alan Karşıyaka toplamda da 5. galibiyetine imza attı. Karşıyaka sahasında sadece Fenerbahçe Tarfin'e mağlup olmuştu.
Devreyi de 39-38 önde tamamlayan İzmir ekibinde El Amin 26, Weber de 18 sayı ile skoru sürükledi.
Ligde 7'nci yenilgisini alan Yukatel Denizli Basket'te ise Meeks'ıin 22, Mahir Ağva'nın da 15 sayısı sonucu değiştirmeye yetmedi.