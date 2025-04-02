Karşıyaka şampiyonluk iddiasını sürdürüyor

Taraftarı önündeki son 3 maçta 13 gol atıp rakiplerine gözdağı veren Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 4 maç kala 54 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, şampiyonluk iddiasını da sürdürdü.



Yıllardır Play-Off'tan eli boş dönen, bu sene ise sezon başında kurduğu güçlü kadroyla hem şampiyonluk yarışından kopmayıp hem de Play-Off'un en iddialı takımı olan Yeşil-kırmızılılar, final haftalarına odaklandı. Karşıyaka grupta kalan maçlarını Kahramanmaraş Spor (D), Silifke Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor (D) ve lider Bursaspor'la oynayacak.



YILDIRIM'DAN, ÖNCE SİTEM SONRA ZAFER



Karşıyaka'da devre arasında Mustafa Reşit Akçay'ın istifasıyla takımı devralıp başarılı grafiği sürdüren Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Kuşadasıspor maçından önce yönetime sitem etti.

Yıldırım, bayramda yaptığı paylaşımda, "Takım şampiyon olacak inşallah. Bayramda yanımızda büyüklerimizi görmek güzel olurdu. Kendini değersiz hissetmek üzücü" ifadelerini kullandı. Ahmet Yıldırım, dün 5-1'lik galibiyetin ardından kazandıkları için çok mutlu olduklarını, taraftarlarına bayram hediyesi verdiklerini ve muhteşem taraftarın her şeyi hak ettiğini belirtti. Takım kaptanı Cenk Ahmet Alkılıç da maç sonrası, "Arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz. Ne şartlar olursa olsun yılmayacağız. Hedefimiz sezon başından beri belli! Hiç yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

