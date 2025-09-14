Karşıyaka sezona 2'de 2 ile başladı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 2. haftasında Kütahyaspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini Alpay ve Onur’un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, ligin ilk 2 haftasında 6 puan elde etti.

Şu ana kadar rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başaran Karşıyaka, kalesinde ise toplam 2 gol gördü.



ONUR İNAN BOŞ GEÇMİYOR



Karşıyaka'nın Başakşehir'den kadrosuna kattığı genç futbolcu Onur İnan, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. 2005 doğumlu futbolcu, ilk iki haftada attığı gollerle takımına önemli bir skor katkısı sağladı.

Geçtiğimiz hafta Afyonspor karşısında açılış golünü kaydeden Onur, bu hafta da Kütahyaspor maçında galibiyeti getiren golü attı. Böylece Karşıyaka’nın bu sezon attığı 4 golün 2’sine imza atan İnan, hücumda öne çıkan isimlerden biri oldu.



HEDEF 3'TE 3 YAPMAK



TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, gelecek hafta Balıkesirspor’u konuk edecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı da kazanarak ligde 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Afyonspor maçını, geçen sezondan kalan ceza nedeniyle taraftar desteğinden yoksun oynayan Karşıyaka, bu kez taraftarıyla buluşacak. İzmir temsilcisi, 3 puanı yeşil-kırmızılı taraftarlara armağan etmek istiyor.