Karşıyaka sezonun ilk galibiyetini aldı

Transferde şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezona iç sahada Kırşehirspor ile 0-0 berabere kalarak başladıktan sonra deplasmanda Bulvarspor’ı farklı mağlup etti.

Taraftarı önünde Kırşehir sınavında gol kaçırma yarışına girip 1 puana razı olan İzmir ekibi, ikinci haftada Bulvarspor’u İstanbul’da 3-0 ile geçip kendini kanıtladı.

Suni çim zeminde üstün oyunla farklı galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında rakiplerine erken gözdağı verdi.



Karşıyaka’da geçen sezonun en skorer ismi olup bu yıl üst liglerden yapılan transferlere rağmen ilk 11’de formasını bırakmayan Enes Nalbantoğlu deplasmanda rakibin kilidini açarak gollerine başladı.

Enes, ilk yarının sonu ve ikinci yarının başında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Erdal da ikinci devrede oyuna dahil olarak galibiyeti sigortalayan golü attı.

Yeşil-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet maç sonu ilk galibiyeti sahada kendilerini deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar, soyunma odasında Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve şube yönetimiyle kutladı. Karşıyaka, gelecek hafta 23 Elazığ FK’yı ağırlayacak.



NARİN UNUTULMADI



Karşıyaka’da İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar Diyarbakır’da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran’ı da unutmadı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar İstanbul’da Narin’in fotoğraflarının yer aldığı, “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankart açtı.