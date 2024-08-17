Karşıyaka Spor Kulübü'nden ağaçlandırma seferberliği

İzmir'de Yamanlar Dağı'nın eteklerinde çıkan yangın 3 gündür devam ederken, yangından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Karşıyaka'da, Karşıyaka Spor Kulübü ağaçlandırma seferlerliğinin startını verdi.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerini tehdit ederken, kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka'da yönetim yangının sona ermesinin ardından ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Yeşil-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Karşıyaka Spor Kulübü olarak, İzmir'de yaşanan büyük yangının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu elim olayda birçok insan evsiz kaldı, doğamızın can damarı olan ağaçlar kül oldu. Şehrimizin karşı karşıya kaldığı bu yıkım, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı Ancak, İzmir'in daha da güzelleşmesi ve gelecekteki nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Yangınların sona ermesinin ardından bir ağaçlandırma kampanyası başlatacağız. Bu kampanya için çalışmalara başladık ve çeşitli kurum ve kuruluşların desteğini almak amacıyla iş birliği arayışındayız Karşıyaka Spor Kulübü olarak, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda toplumun her alanında fayda sağlamaya yönelik bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu tür felaketlerde toplumun yanında olmak, yaraları sarmak ve geleceği inşa etmek, bizim için bir zorunluluktur. Bu anlamlı kampanyaya katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz, yarınlar için umudu hep birlikte yeşerteceğimize inanıyoruz. İzmir’i hep birlikte daha güzel yapacağız."