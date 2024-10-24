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Karşıyaka ve Göztepe filede dört dörtlük

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe ve Karşıyaka Voleybol, bu sezon oynadıkları 4 maçta da 4 galibiyet elde etti.

Karşıyaka ve Göztepe filede dört dörtlük

Voleybolda bu sezon yıllardır hasret kaldıkları Sultanlar Ligi'ne geri dönme hedefiyle iddialı kadrolar kuran İzmir'in ezeli rakipleri ve Karşıyaka, Kadınlar 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4 hafta sonunda 4'te 4'le zirveyi paylaşıyor.

İnfo Yatırım Karşıyaka, son olarak Yeşilyurt deplasmanında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-1 kazanıp üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Kaf-Kaf seneler sonra sezona müthiş başladı. Papara Göztepe de yine İstanbul'da Vakıfbank deplasmanında 3-0 kazanıp 4'te 4 yaptı.

Göz-Göz set averajıyla rakibi Kaf-Kaf'ın üzerinde liderliğini korudu.

Karşıyaka ve Göztepe filede dört dörtlük - 1
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