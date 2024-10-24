Karşıyaka ve Göztepe filede dört dörtlük

Voleybolda bu sezon yıllardır hasret kaldıkları Sultanlar Ligi'ne geri dönme hedefiyle iddialı kadrolar kuran İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4 hafta sonunda 4'te 4'le zirveyi paylaşıyor.

İnfo Yatırım Karşıyaka, son olarak Yeşilyurt deplasmanında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-1 kazanıp üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Kaf-Kaf seneler sonra sezona müthiş başladı. Papara Göztepe de yine İstanbul'da Vakıfbank deplasmanında 3-0 kazanıp 4'te 4 yaptı.

Göz-Göz set averajıyla rakibi Kaf-Kaf'ın üzerinde liderliğini korudu.