Karşıyaka zirvede tek

Karşıyaka, 7 maçını art arda kazanıp 8 hafta sonunda namağlup liderlik koltuğunda otururken, 3'üncü Lig'in en çok kazanan ve 22 puanla en çok puan toplayan takımı oldu. İzmir temsilcisini bu yıl galibiyet sayısında yalnız 9 maçta 8 galibiyet alan Galatasaray sollayabildi. Avrupa liglerinde ise dün ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenen La Liga lideri Barcelona bu yıl 7'de 7 yaptı. Sezon başında teknik direktörlüğü devralan Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yaptığı müthiş çıkışla taraftarına büyük gurur ve mutluluk yaşatan Karşıyaka, 2003'ten 21 yıl sonra ilk kez şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Karşıyaka, 3'üncü Lig'e 7 sezon önce düşüp, 3 kez Play-Off oynamasına rağmen bir daha çıkamamıştı.



ALİ SİNAN SERİYE BAĞLADI



Bu sezon şampiyonluk hedefiyle transferde yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka'nın ilk imzayı attırdığı isim olan Ali Sinan Gayla, ilk 6 hafta suskun kaldıktan sonra son 2 galibiyetin mimarı oldu. Yeşil-kırmızılılarda ilk 11'in bankolarından olan sağ kanat oyuncusu sezonun 6 maçında gol atamadı. Geçen hafta geriden gelip 2-1 kazanılan Düzcespor maçında ilk yarının sonunda skora eşitlik getiren Ali Sinan, Tokat Plevne karşısında ise takımını yine ilk devrenin bitiminde attığı golle öne geçirdi. Kaf-Kaf'ın sürpriz transfer olarak aldığı Bedran da bu sezon ikinci golünü de iç sahada atıp galibiyeti sigortaladı.

