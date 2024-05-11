Karşıyaka'da adaylık bilmecesi

Geçen yıl olağanüstü genel kurulda adaylığı tüzükteki üyelik senesi engeline takıldığı için yönetime asbaşkan olarak giren, sezon içinde 20 Şubat'ta ise Azat Yeşil'in istifası sonrası başkanlığı devralan Ergüllü'nün göreve yeniden talip olmayabileceği öğrenildi. Güçlü bir yönetim oluşturmak için daha önce görüşmeler yapan İlker Ergüllü'nün maddi-manevi haftalarca yoğun çaba harcadığı futbol takımının play-off'ta elenip 7'nci sezon da TFF 3'üncü Lig'de kalmasının ve bu nedenle tepki almasının hayal kırıklığını üzerinden atamadığı iddia edildi.



BASKETBOLUN BORÇLARI YIPRATTI



Sezon başından şubat ayına kadar yalnız Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a hazırlanan Pınar Karşıyaka'dan sorumlu olarak yönetimde çalışan Başkan Ergüllü'nün geçen sezonların yıllarca biriken FIBA ve mevcut kadro borçlarını temizlemeye çalışırken lig maratonu boyunca çok yıprandığı, takımdan ve camiadan emeklerine karşılık destek görememesi nedeniyle çok üzgün olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi.



ALACAKLARINI KULÜBE HİBE ETTİ



Karşıyaka'da yeniden aday olmayabileceği konuşulan Başkan İlker Ergüllü'nün kulübe sezon başından bu yana bireysel olarak sağladığı bütün maddi kaynağı ise hibe ettiği öğrenildi. Başkan Ergüllü, geçmiş dönem başkanlarının aksine alacakları için gelirlere temlik koymayıp, Karşıyaka'ya verdiği tüm paraları kulübe bağışladı.