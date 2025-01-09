Karşıyaka'da alkışlar Gültekin'e

Sezon başında Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın davetiyle şube yönetimine dönen Ayhan Gültekin, Şensan'ın 29 Ekim'de ani gelişen rahatsızlığıyla vefat edip takımı ve camiayı yasa boğmasıyla tek kaldı.

Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası istifalarla düşen yönetim dağılıp aralık ayında yapılan iki olağanüstü kongrede güçlükle son anda çıkarılan liste de halen imza yetkisi alamazken, bayrağı Şensan'dan devralan Gültekin, yaklaşık 3 aydır Ziyanur Hasbay ve Ahmet Yimsek'le birlikte takımı ayakta tutmaya çalışıyor.



24 Aralık'taki son kongrenin ardından 1 milyon TL bağış yaparak, ilk yarıda Gökhan Şensan vefat edene kadar 8 maçta 7 galibiyetle namağlup lider olup ardından yaşadığı düşüşle devreyi Play-Off hattında üçüncü kapatan futbol takımının dağılmaması için, "Şimdi sahip çıkma zamanı" kampanyasını başlatan Ayhan Gültekin, sezon başından beri reklam desteği, bağış, tesislere erzak ve deplasman masrafı olarak kulübe 6.5 milyon TL karşılıksız kaynak aktardı.

Alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 4 futbolcunun serbest kalmak üzere olduğu, kulüpte yaşanan kaos nedeniyle toplam 13 ismin ayrılmak istediğinin öğrenildiği yeşil-kırmızılılarda Ayhan Gültekin ödemelerin yapılabilmesi için geçen hafta camiaya, "Bugün değilse ne zaman? Başka Karşıyaka yok, gelin el ele vererek kulübümüze sahip çıkalım" çağrısı yapmıştı.