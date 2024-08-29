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Karşıyaka'da gündem defansa takviye

Karşıyaka, anlaşmaya vardığı stoper ve sol bek transferlerini önümüzdeki günlerde resmileştirmeye hazırlanıyor.

Karşıyaka'da gündem defansa takviye

TFF 3. Lig 1. Grup'taki sezonun ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü Kırşehirspor FSK'yı ağırlayacak Karşıyaka defans hattına yapılacak takviyeleri bekliyor.

Bu bölge için tecrübeli bir stoper ve sol bekle el sıkışan Karşıyaka, oyuncularla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayıp lisanslarını ilk haftaya yetiştirmek istiyor.

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon çapraz bağlarından ameliyat olan golcü Yasin Ozan ise ligin ilk haftalarını kaçıracak.

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