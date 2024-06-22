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Karşıyaka'da ilk imza Enes'ten

TFF 3'üncü Lig'de yine iddialı olduğu yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı takımın yıldızı Enes Nalbantoğlu'na attırdı.

Karşıyaka'da ilk imza Enes'ten

Şube Başkanı Gökhan Şensan'la bir araya gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025'te bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı kabul etti. Kaf-Kaf'la sözleşmesi sürmesine rağmen birçok kulüpten teklif alan Enes, yuvada kaldı. Karşıyaka, yıldız futbolcunun kontratında iyileştirme de yaptı. Önemli yıldızını takımda tutan yeşil-kırmızılı ekip, dış transferde listesine aldığı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Enes Nalbantoğlu geçen sezon Iğdır FK'dan olduğu Karşıyaka'da 26 maçta 13 golle takımın en skorer ismi olmuştu.


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