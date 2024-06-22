Karşıyaka'da ilk imza Enes'ten

Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la bir araya gelen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025'te bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzatmayı kabul etti. Kaf-Kaf'la sözleşmesi sürmesine rağmen birçok kulüpten teklif alan Enes, yuvada kaldı. Karşıyaka, yıldız futbolcunun kontratında iyileştirme de yaptı. Önemli yıldızını takımda tutan yeşil-kırmızılı ekip, dış transferde listesine aldığı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Enes Nalbantoğlu geçen sezon Iğdır FK'dan transfer olduğu Karşıyaka'da 26 maçta 13 golle takımın en skorer ismi olmuştu.





