Karşıyaka'da Jefferson'dan tek taraflı fesih: FIBA'ya başvuracak

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka Basketbol’da maddi sorunlardan dolayı sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde yeşil-kırmızılı camianın ileri gelen isimleri aralarında topladıkları maddi kaynakla yabancı oyuncuların maaşlarını yatırsa da ayrılıkların önüne geçemedi.

Ödenen maaşlar sonrasında İzmir ekibinde takımın dağılma tehlikesi geçse de münferit olarak ayrılıklar devam ediyor.

Karşıyaka’da, A. Efes karşılaşmasının hemen öncesinde Jerry Boutsiele takımdan ayrılan ilk isim olmuştu.

Fransız pivottan sonra İzmir ekibinde ikinci ayrılan isim ise Damien Jefferson oldu.

ABD’li oyuncu, ihtar süresinin son günü maaşının yatırılmasına rağmen bazı gerekçelerden dolayı sözleşmesini feshetti.

Böylece yeşil-kırmızılı ekipte maddi problemlerden dolayı takımdan ayrılanların oyuncuların sayısı ikiye çıktı.

KARŞIYAKA, FIBA’YA GİDECEK

Ödemeler konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle takımdan ayrılan Damien Jefferson’nın kariyerine Avrupa’da değil ülkesi olan ABD’de devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Alacağının ödenmesine rağmen İzmir’den ayrılan Damien Jefferson için yeşil-kırmızılılar, FIBA’ya başvuracak.

Pazar günü lider Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Karşıyaka’nın elinde sadece 4 yabancı oyuncu kaldı.

İzmir temsilcisinde yerli oyuncuların dışında kadroda McCollum, Russell, McDermott ve Webb bulunuyor.