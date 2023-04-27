Karşıyaka'da taraftara jest: Bilet alana forma hediye

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde play-off hattındaki rakiplerinden 52 Orduspor FK ile karşılaşacak Karşıyaka'da yönetim tribünleri doldurmak için harekete geçti.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlara, çocukları için forma hediye edileceği bildirildi. Formaların bilet alımı sırasında KSK Store mağazalarından teslim alınacağı kaydedildi.



Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Karşıyaka, bu kez iç saha avantajını kullanıp ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.

🟢🔴 Pazar günü oynayacağımız 52 Orduspor karşılaşması için kendisine ve çocuğuna bilet alan taraftarlarımıza, çocukları için forma hediye edilecektir. Formalarınızı, çocuğunuzla birlikte bilet satın alırken KSK Store mağazalarımızdan teslim alabilirsiniz. pic.twitter.com/8VIk6sfoD0 — Karşıyaka Spor Kulübü (@KarsiyakaSK) April 27, 2023 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye ziyaret: Derbi hakeminden rahatsızız Haberi Görüntüle