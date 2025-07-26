Karşıyaka'da transferler devam ediyor

TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral ve Erhan Öztürk ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak Kuşadasıspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

