Karşıyaka'da Ufuk Darıca dönemi sona erdi

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Karşıyaka'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaprak dökümü devam ediyor. Başantrenör Ufuk Sarıca da görevinden ayrıldı.

Sarıca, Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından veda açıklamasını yaptı.



2 dönemde toplam 10 yıl çalıştırdığı Karşıyaka'yı 2015'te Türkiye ligi şampiyonu yapan Sarıca ayrıca Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupası zaferleri de yaşadı. İzmir ekibine EuroChallenge ve Şampiyonlar Ligi finali oynattı.

AYRILAN İSİMLER



İzmir ekibinde daha önce de Errick McCollum, Jerry Boutsiele, Jamies Webb, Damien Jefferson'ın ardından kaptan Kenan Sipahi de sözleşmesini feshetti.