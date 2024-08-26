Karşıyaka'dan kombine çağrısı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefleyip şimdiye kadar 10 transfer yapan Karşıyaka, sezon öncesi kombine bilet satışlarında ise umduğunu bulamadı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine bilet fiyatlarını ucuz tutan yönetimin buna rağmen beklentisi karşılanmadı.



Karşıyaka'da kombineler 31 Temmuz'da anlaşmalı bilet firması tarafından maraton tribün 1250 TL, numaralı alt 2500 TL, VIP A/C 6000 TL, VIP B 10000 TL'den satışa çıkarken, yaklaşık 1 aylık sürede 300 civarında kombine satıldığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda sosyal medyadaki taraftar sayfaları kombinelere daha fazla ilgi gösterilmesi için çağrı yapıyor.