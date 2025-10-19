Karşıyaka'nın rakibi Anadolu Efes

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

Bilet fiyatları tam bilet 500, öğrenci 250 TL olarak açıklandı.

Ligde yeşil-kırmızılı ekip 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken, EuroLeague'de çift maç haftasından çıkan Anadolu Efes ligde 3'te 3 yaptı. Karşıyaka, bu maç öncesi kadrosunu son olarak 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'le güçlendirmişti.