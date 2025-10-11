Karşıyaka'nın rakibi İzmir Çoruhlu FK

Alsancak ve Bornova Stadı'nda saha zemini bakım çalışmaları sürdüğü için yine İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.



Maçta yalnız kapalı tribün açılıp diğer tribünler güvenlik gerekçesiyle açılmazken, deplasman takımı konumundaki Karşıyaka taraftarlarına tribünde 1380 kişilik kontenjan ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar için bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Onur bu maçta da görev yapamayacak.

Grupta Karşıyaka 5 maçta 13 puan toplarken, geçen hafta Tire 2021 FK'ya 5-0 yenilince teknik direktör Engin Dursun'la yollarını ayırıp Levent Eriş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Çoruhlu FK'nın 4 puanı var.