Karşıyaka'nın savunma oyuncularına ilgi sürüyor

Defans hattını bozmaya sıcak bakmayan Karşıyaka, kararını Mustafa Reşit Akçay'ın raporuna göre verecek. Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki Alpay 25 maçta yeşil-kırmızılı formayı giydi.



Ara transfer döneminde Etimesgut Belediyespor'dan alınan 24 yaşındaki İsmail ise ikinci yarıda 13 maçta oynadı. Karşıyaka'da sol bek Ferdi Burgaz'a da Süper Lig'e yükselen Bodrum FK dahil birçok kulüp talip olmuştu.