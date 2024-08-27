Karşıyaka'ya özel 'Atatürk' forması

TFF 3. Lig 1. Grup'taki İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına özel forma çıkardı.

Kaf-Kaf'ın yeni sezonda giyeceği üzerinde Mustafa Kemal Atatürk yazılı, Atatürk'ün fotoğrafları bulunan siyah forma, kulübün lisanslı ürün mağazalarında satışa çıktı.

Yeşil-kırmızılılar, "Bu formayla kazanılacak çok zaferler var! Atatürk’ün izinde tasarlanan özel formamız, KSK Store mağazalarında satışta!" açıklamasını yaptı.