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Karşıyaka'ya özel 'Atatürk' forması

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına özel forma çıkardı.

Karşıyaka'ya özel 'Atatürk' forması

TFF 3. Lig 1. Grup'taki İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal anısına özel forma çıkardı.

Kaf-Kaf'ın yeni sezonda giyeceği üzerinde Mustafa Kemal Atatürk yazılı, Atatürk'ün fotoğrafları bulunan siyah forma, kulübün lisanslı ürün mağazalarında satışa çıktı.

Yeşil-kırmızılılar, "Bu formayla kazanılacak çok zaferler var! Atatürk’ün izinde tasarlanan özel formamız, KSK Store mağazalarında satışta!" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka'ya özel 'Atatürk' forması - 1

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