Kartal Özmızrak kimdir, kaç yaşında? Kartal Özmızrak'ın biyografisi

Liga ACB takımlarından Obradoiro CAB forması giyen Türk profesyonel basketbolcu Kartal Özmızrak, 29 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya geldi. Kartal, basketbola 4 yaşında Tofaş'ın altyapısında başladı. Devamında İdealtepe Spor Kulübü'nde basketbol oynadıktan sonra tekrar Tofaşspor'un altyapısına katıldı. 10 yaşına geldiğinde Beşiktaş altyapısına katılan Özmızrak, tüm alt yaş kategorilerinde mücadele etti.



Profesyonel kariyeri



Kartal Özmızrak, 2011-12 sezonu başında Ergin Ataman yönetimindeki Beşiktaş A Takımı'na yükselmeyi başardı. 2011-12 sezonunda Beşiktaş formasıyla EuroChallenge, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.



2012-13 sezonunda yalnızca 3 resmi lig maçında süre alan Kartal, 2013-14 sezonunda ise 7 karşılaşmada süre aldı ve bu maçlarda 2.2 sayı ortalamasıyla mücadele etti.



Kartal, 2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş tarafından Eskişehir Basket takımına kiralık olarak gönderildi.2014-15 sezonunda 28 resmi lig karşılaşmada görev aldı. 2015-16 sezonu öncesi Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'nın da ilgilendiği Kartal, 24 Temmuz 2015 tarihinde Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



26 Ekim 2015 tarihinde Beşiktaş'ta başantrenörlük görevine Yağızer Uluğ'un getirilmesinin ardından sürelerinde meydana gelen azalma üzerine Kartal, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini kulübüne iletti ve 10 Kasım 2015 tarihinde Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakıldı.Kartal Özmızrak'ın 18 Aralık 2015 tarihinde İstanbul BŞB'ye kiralandığı açıklandı.



Genç millî takım



Kartal millî takım formasını ilk kez Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2011 FIBA Avrupa U-16 Şampiyonası'nda giydi. 2015 FIBA U-20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazanırken Kartal maç başına 27.4 dakika sahada kaldığı turnıvayı 11.1 sayı, 4.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.Kartal, A millî takım formasını ilk kez 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda giydi.