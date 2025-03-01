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Kartal seriye bağladı: Beşiktaş, Kayserispor'u iki golle geçti

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 yendi. Siyah beyazlılar üst üste 4. galibiyetini elde ederken, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Kartal seriye bağladı: Beşiktaş, Kayserispor'u iki golle geçti

Trendyol 'in 26. haftasında , Bellona 'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2 gole sahne oldu. Beşiktaş, 45. dakikada Joao Mario'nun golüyle açılışı yaparken, 90+6'da penaltı vuruşunu gole çeviren Semih Kılıçsoy karşılaşmada kapanışı yaptı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 44 yaptı. Siyah beyazlılar üst üste 4. galibiyetini elde ederken, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bellona Kayserispor ise 24 puanda kaldı.

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