Kartal seriye bağladı: Beşiktaş, Kayserispor'u iki golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u konuk etti.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2 gole sahne oldu. Beşiktaş, 45. dakikada Joao Mario'nun golüyle açılışı yaparken, 90+6'da penaltı vuruşunu gole çeviren Semih Kılıçsoy karşılaşmada kapanışı yaptı.



Beşiktaş bu galibiyetle puanını 44 yaptı. Siyah beyazlılar üst üste 4. galibiyetini elde ederken, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bellona Kayserispor ise 24 puanda kaldı.