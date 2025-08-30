Kasımpaşa 3'te 0 yaptı: Taraftar Şota'yı istifaya çağırdı

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-1

19. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall'ın ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

30. dakikada kaleci Burak Bozan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Lungoyi, kaleci Gianniotis'i geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

58. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorescu’nun yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes’in yaptığı ortada altıpasın sol tarafında iyi yükselen Gueye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan’ın sağından ağlara gitti. 1-2

74. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

79. dakikada Boateng’in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Sorescu sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada sağ taraftan Espinoza’nın yaptığı ortada ceza sahası içinde Gueye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Arda Kızıldağ’ın eline çarptı. Mücadelenin hakemi Ozan Ergün, direkt penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

