Kasımpaşa, 6 gollü maçta Gaziantep'i mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep'i konuk etti.

Mücadelenin 3. dakikasında Aytaç Kara ile öne geçen lacivert-beyazlılar, Ben Ouanes'in 16 ve 31. dakikalarda kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.



Gaziantep, İkinci yarıda 52 ve 53. dakikalarda Mustafa Eskihellaç ve Lazar Markovic'in 2 golüyle farkı 1'e indirdi.

Kasımpaşa bu sonuçla beraber puanını 21'e yükselterek 7. sırada yer aldı.

Gaziantep ise 15 puanla 14. sırada haftayı tamamladı.

MAMADOU FALL SKORU TESCİLLEDİ

Ancak 82. dakikada sahneye Mamadou Fall çıktı ve skoru 4-2'ye getirerek maçın sonucunu da tescillemiş oldu.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Kenneth Omeruo, mücadelenin 90+4. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Nijeryalı defans oyuncusu Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.