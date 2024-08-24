Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, geçen sezon rakibine sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenilmişti. İşte, Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...
Kasımpaşa–Adana Demirspor maçı 25 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Müsabaka, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.
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