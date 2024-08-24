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Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Süper Lig'de sezona Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayan Adana ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Peki, Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Trendyol 'in 3. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, geçen sezon rakibine sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenilmişti. İşte, Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...

Kasımpaşa–Adana Demirspor maçı 25 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Müsabaka, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

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