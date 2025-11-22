Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında çıkış arıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 10 puanla 15. sırada kendine yer buldu. Lacivert-beyazlılar, ligdeki son 5 maçında 2 puan toplayabildi.

Alanyaspor ise 12 maçta aldığı üçer galibiyet ve yenilgi ile 6 beraberlik sonucunda 15 puan topladı ve haftaya 8. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.