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Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Kasımpaşa - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 12.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Kasımpaşa - Antalyaspor maçını orta hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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