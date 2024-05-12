Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 12.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Kasımpaşa - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Kasımpaşa - Antalyaspor maçını orta hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
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