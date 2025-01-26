Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi. Peki, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. İşte, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı hakkında bilgiler...
KASIMPAŞA-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa-Hatayspor mücadelesi, 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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