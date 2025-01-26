NTV.COM.TR

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi. Peki, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. İşte, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı hakkında bilgiler...

KASIMPAŞA-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa-Hatayspor mücadelesi, 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...