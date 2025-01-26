Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor.
Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi.
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