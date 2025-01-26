Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor.



Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi.