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Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi.

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