Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak Salı günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. İşte, Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı hakkında bilgiler...



KASIMPAŞA-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı 16 Ocak Salı günü A Spor'da canlı yayınlanacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak.



TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?



Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.



Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

