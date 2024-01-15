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Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Futbolseverler şimdi müsabakaya dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, 5. eleme turunda 16 Ocak Salı günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. İşte, Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı hakkında bilgiler...

KASIMPAŞA-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı 16 Ocak Salı günü A Spor'da canlı yayınlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak.

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

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