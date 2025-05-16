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Kasımpaşa - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Kasımpaşa - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Başakşehir Maçı Ne Zaman

- Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 18.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Kasımpaşa - Başakşehir maçını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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