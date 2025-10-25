NTV.COM.TR

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Süper Lig’de   heyecan Kasımpaşa - Beşiktaş  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Kasımpaşa - karşı karşıya geliyor. Beşiktaş zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’de haftanın dikkat çeken maçında Kasımpaşa - Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

