Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Kasımpaşa - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Kasımpaşa - Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

