Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken koşarak soyunma odasına gitti
Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka devam ederken ilginç bir an yaşandı.
Beşiktaş'ın yıldız ismi El Bilal Toure, 14. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası yerde kaldı.
KOŞARAK SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Siyah-beyazlı futbolcu, 16. dakikada Kasımpaşa'nın korner kazandığı esnada koşarak soyunma odasına gitti.
Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin Kasımpaşa futbolcularıyla mücadelesi
NEDENİ BELLİ OLDU
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Toure, izin alarak soyunma odasına gitti. El Bilal Toure'nin soyunma odasına gitme sebebinin ise kasığına gelen top olduğu belirtildi.
Soyunma odasında tedavisi gerçekleştirilen El Bilal Toure, 19. dakikada oyun alanına geri döndü ve maça devam etti.