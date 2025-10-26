Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken koşarak soyunma odasına gitti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka devam ederken ilginç bir an yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız ismi El Bilal Toure, 14. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası yerde kaldı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Toure, izin alarak soyunma odasına gitti. El Bilal Toure'nin soyunma odasına gitme sebebinin ise kasığına gelen top olduğu belirtildi.



Soyunma odasında tedavisi gerçekleştirilen El Bilal Toure, 19. dakikada oyun alanına geri döndü ve maça devam etti.