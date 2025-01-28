Kasımpaşa Burak Yılmaz'ı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kasımpaşa, teknik direktörü Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.



Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



Yılmaz, Şenol Güneş'in yanında hocalık kariyerine başlamış Güneş'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçmişti. Yılmaz, Beşiktaş'ta 6 maça çıktıktan sonra ayrılmıştı.



Yılmaz, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ise 21 maça çıkmış ve 0.90 ortalama elde etmişti.



Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.