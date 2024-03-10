Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar 25. dakikada Loshaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlılarda Nuno Da Costa 53. dakikada sahneye çıkarak skora denge sağladı.

Ben Ouanes 71. dakikada sahneye çıkarak Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi ve sonucu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte konuk ekip 43 puanla 5. sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 13 puanla ligin son sırasında yer aldı.

GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇ

İstanbulspor, ligde çıktığı son 8 karşılaşmanın 5'inden mağlup ayrılırken, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.